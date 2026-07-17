Трансляция второй тренировки Гран При Бельгии Формулы 1

Трансляция второй тренировки Гран При Бельгии Формулы 1LAT Images / MercedesAUTOSPORT.com.ru и «Вершина Автоспорта» приглашают на трансляцию второй части свободных заездов Гран При Бельгии, десятого этапа Формулы 1 2026 года.