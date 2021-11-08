Частный дом на Заречной улице Петербурга сгорел дотла

В ликвидации пожара участвовала бригада из 17 человек и четыре единицы спецтехники. В ночь на 8 ноября в Красногвардейском районе Петербурга на Заречной улице, 1, произошел пожар — огонь охватил дощатый частный дом размером три на пять метров.