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Частный дом на Заречной улице Петербурга сгорел дотла

В ликвидации пожара участвовала бригада из 17 человек и четыре единицы спецтехники. В ночь на 8 ноября в Красногвардейском районе Петербурга на Заречной улице, 1, произошел пожар — огонь охватил дощатый частный дом размером три на пять метров.

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