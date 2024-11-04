Алтайские рестораны столкнулись с "падением спроса" из-за инфляции и сезонности

Рестораторы пытаются справиться с трудностями, перестраивая свою работу под потребителя Заведения общественного питания Сибири недосчитались клиентов в сентябре, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на результаты исследования компании "Контур.
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