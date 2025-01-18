Приятная встреча: автомобилисты сняли на видео детёныша лося 😍😍😍 Подобные встречи на трассе в районе Филоновского леса не редкость.
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Приятная встреча: автомобилисты сняли на видео детёныша лося 😍😍😍 Подобные встречи на трассе в районе Филоновского леса не редкость.