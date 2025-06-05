Португалия в финале Лиги наций, 937-й гол Роналду, Мирра проиграла 361-й ракетке мира, Индзаги возглавил «Аль-Хилаль», Кучеров выиграл «Тед Линдсэй Эворд», Делап в «Челси», Овечкин посетил Совет Федерации и другие новости

1. Португалия вышла в финал Лиги наций, обыграв Германию – 2:1! У Роналду победный гол (это его 137-й гол за сборную и 937-й в карьере), Консейсау забил через 5 минут после выхода на замену.
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