Прогноз погоды в Крыму на 23 июля 🌦 В Симферополе +22 и небольшой дождь В Севастополе +22 и дождь В Евпатории +22 и дождь В Черноморском +22 и небольшой дождь В Джанкое +23 и дождь В Ялте +22 и небольшой дождь В Алуште +23 и небольшой дождь В Керчи +25 и небольшой дождь В Армянске +23 и небольшой дождь В Красноперекопске +23 и небольшой дождь В Бахчисарае +21 и дождь В Феодосии +24 и небольшой дождь В Судаке +24 и небольшой дождь Картинка сгенерирована ИИ тест тест.