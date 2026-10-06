ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Технопарк «Астра» появился в Бутырском районе

Технопарк «Астра» появился в Бутырском районе

В Бутырском районе Москвы появился новый технопарк «Астра». Площадка на северо-востоке столицы получила официальный статус технопарка.

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