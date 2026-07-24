В Пермском крае за полгода пресекли 134 попытки проноса оружия в суды

В первом полугодии 2026 года сотрудники службы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) структурных подразделений ГУФССП России по Пермскому краю пресекли попытки проноса в здания судов Пермского края 134 предметов, представлявших угрозу для безопасности окружающих.