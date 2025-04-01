Постпред Иравани призвал Совбез ООН осудить угрозы Трампа в адрес Ирана

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал Совет Безопасности всемирной организации осудить угрозы американского президента Дональда Трампа в адрес исламской республики как нарушение международного права.
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