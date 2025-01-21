В преддверии дня защиты детей в Минске ежегодно проходит Республиканский благотворительный особенный модный показ ´Цветные сны´!Учащиеся и мастера производственного обучения УО ´Бобруйский государственный технологический колледж´ принимают участие в качестве волонтёров по оказанию парикмахерских услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии