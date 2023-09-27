На севере Томской области в рамках Всероссийской недели дорожной безопасности полицейские организовали познавательное мероприятие для дошколят

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов полицейские и дети прошли по «безопасному маршруту», включающему в себя не только тротуар и дворовые территории, но и регулируемый пешеходный переход.
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