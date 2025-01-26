«Бавария» договорилась о трансфере Урбига. 21-летнего вратаря «Кельна» купят за 10 млн евро с учетом бонусов

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль встретился с управляющим директором «Кельна» Кристианом Келлером в Дюссельдорфе, чтобы прояснить окончательные детали перехода вратаря.
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