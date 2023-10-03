Когда царь сердится и память у него хорошая

Вот не лениво же было государю Петру Алексеевичу по пути в Европы, находясь в городе Данциге, беспокоиться о судьбе какого-то бывшего ключаря кремлевского собора! Но видно капитально он уел царя, что Петр про него даже в заграничном путешествии вспомнил, через полтора десятка лет после того, как законопатил этого ключаря в монахи.
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