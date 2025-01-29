Глава Евросовета Кошта: ЕС будет защищать территориальную целостность Дании

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил в интервью Euronews о намерении Евросоюза поддерживать территориальную целостность Дании на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии.
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