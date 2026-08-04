Мария Ягодница 4 августа: народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день

Как провести день памяти Марии Магдалины, чтобы привлечь в дом благополучие фото: Midjourney4 августа православные христиане вспоминают святую Марию Магдалину — женщину, которая первой узнала о воскресении Христа и принесла эту весть апостолам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии