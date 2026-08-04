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Мария Ягодница 4 августа: народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день

Мария Ягодница 4 августа: народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день

Как провести день памяти Марии Магдалины, чтобы привлечь в дом благополучие фото: Midjourney4 августа православные христиане вспоминают святую Марию Магдалину — женщину, которая первой узнала о воскресении Христа и принесла эту весть апостолам.

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