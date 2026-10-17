В китайских социальных сетях набирает популярность видео, на котором внедорожник BYD Fang Cheng Bao Bao 8 (на внешних рынках известен как Denza B8) передвигается на трех колесах по оживленной торговой улице.
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