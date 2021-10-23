О белых генералах

Мне кажется,что среди белых были и патриоты и предатели России! Ну,с Красновым всё вообще ясно - гитлеровцам прислуживал! Ясно и с Колчаком - тот был "Верховным Правителем России", уже присягнув иному государству - Великобритании! Немного сложнее с Деникиным - он же гитлеровцам в сотрудничестве отказал! Но из патриотических ли побуждений? Вспоминается байка перестроечных "правдорубов" и прочих "развенчателей" о том,что "истинный патриот России" бывший белый генерал Деникин (если он уж такой патриот - то в Гражданскую войну что же совместно с иностранными войсками на российской земле воевал,а после Второй Мировой войны консультировал американцев,как лучше подвергнуть его родину ядерным ударам?),якобы, в 1943 году из ОККУПИРОВАННОЙ Франции через американцев передал СССР вагон медикаментов! То что он с немцами отказался сотрудничать не о патриотизме Деникина говорит,а о собачей преданности бывшей Антанте,совместно с которой он пытался Россию завоевать в своё время, и которая тоже с немцами воевала!Тут ещё сами большевики неизвестно патриотами или предателями были - я считаю ОДНОЗНАЧНО ПРЕДАТЕЛЬСКОЙ их дореволюционную позицию по разложению российской армии ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ! Брестский мир - крайне мутный,непонятный,и может быть истолкован,как предательский.