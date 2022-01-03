В Татарстане восстанавливают «пешку» — легендарный бомбардировщик времен ВОВ

Самолёт Пе-2 был самым массовым пикирующим бомбардировщиком времён ВОВ.фото: wikipedia.org--> Поисковики из татарстанского объединения «Отечество» воссоздают знаменитый бомбардировщик Пе-2 из деталей, найденных во время экспедиций по всей стране.