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В Татарстане восстанавливают «пешку» — легендарный бомбардировщик времен ВОВ

В Татарстане восстанавливают «пешку» — легендарный бомбардировщик времен ВОВ

Самолёт Пе-2 был самым массовым пикирующим бомбардировщиком времён ВОВ.фото: wikipedia.org--> Поисковики из татарстанского объединения «Отечество» воссоздают знаменитый бомбардировщик Пе-2 из деталей, найденных во время экспедиций по всей стране.

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