Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Галина Друзина
    Гнать этого Затулина из страны в аул или кишлак вместе с диаспорами и конфессиями. Не ужели в Госдуме не видят, что о..."Прямо из диаспор...
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В Киеве пригрозили разрывом отношений с США после слов Трампа

В Киеве пригрозили разрывом отношений с США после слов Трампа

Заявление Дональда Трампа о том, что РФ «по ошибке» нанесла ракетный удар по объекту в Сумах, являются поводом для разрыва дипломатических отношений.

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