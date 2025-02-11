Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 933 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Эх. Не лежит. Не сидит. Не висит...😢Чубайс спас от кр...
  • Boris Borisov
    Изя, ну конечно же Барух ! Шо , не узнал брата ?!Северные корейцы ...
  • ММ
    Не Конституцию, там все в порядке, а верховного судью конституционного суда!Убил отца, бабушк...

Апокалипсис в вышиванке: Есть три варианта получения Украиной ядерного оружия — и все три реальные

Апокалипсис в вышиванке: Есть три варианта получения Украиной ядерного оружия — и все три реальные

  Уполномоченный Трампом генерал Келлог заявил, что вероятность скорого появления у Киева оружия массового поражения вовсе не нулевая В последнее время и в России, и за рубежом как-то подозрительно густо пошли разговоры, что вероятность скорого обзаведения Украиной собственным ядерным оружием тактического уровня как минимум не нулевая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Одна паляныця у хохлов есть ждем супер пупер ракеты трызуб.
Ответить
9 час.
Бендер Задунайский
Ответить
8 час.
наверх