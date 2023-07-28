ВСУ наконец попробовали пойти в массированный контрнаступ. И это, знаете ли, хорошо. А то я боялся раньше, что так и отсидятся в “тестировочных” имитациях.
Почалося контрнаступ
Комментарии
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А
Анатолий
Статья вызывает смешанные чувства. ......могилизировано около двух миллионов хохлов...... Это что? Провокация или глупость болтуна в эфире?
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9 час.
ИГ
Ирина Голота
Вы посмотрите на рожи с фото. Им пофиг, сколько погибших хохловоинов. Для них главное - отсидеться, отожраться и снова на убой. Зачем их брать в плен, не понимаю. Их не исправить, а значит пополнять количество желто-голубых флагов на горизонт
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4 час.
Андрей Stan
)))) Хороший хохол - дохлый хохол... )))
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2 час.
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