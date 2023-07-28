Почалося контрнаступ

Статья вызывает смешанные чувства. ......могилизировано около двух миллионов хохлов...... Это что? Провокация или глупость болтуна в эфире?

ИГ

Ирина Голота

Вы посмотрите на рожи с фото. Им пофиг, сколько погибших хохловоинов. Для них главное - отсидеться, отожраться и снова на убой. Зачем их брать в плен, не понимаю. Их не исправить, а значит пополнять количество желто-голубых флагов на горизонт