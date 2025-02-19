На Смоленщине собираются масштабно обновить электросети

Вопросы развития электросетевого комплекса Смоленской области обсудили в ходе рабочей встречи губернатора Василия Анохина с генеральным директором компании «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борисом Эбзеевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии