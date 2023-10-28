«Вам с кишечной палочкой?»: 5 признаков пиццерии, в которой страшно заказывать доставку

В последнее время появляется все больше пиццерий, работающих только на доставку. Как клиентам быть уверенными в безопасности еды, если мы не видим процессы, происходящие на кухне? Вот пять опасных сигналов.
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