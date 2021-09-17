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РИА Новости опубликовало видео пуска новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган

РИА Новости опубликовало видео пуска новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган

В Минобороны России сообщили, что на полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) Воздушно-космические силы успешно выполнили очередной испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

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