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Тест: 15 вопросов только для тех, кто жил в СССР

Тест: 15 вопросов только для тех, кто жил в СССР

Свежа ли ваша память, как буханка белого за 30 копеек? Одни граждане порвали и съели выкинули воспоминания о СССР вместе с партбилетом, другие не только сберегли их между сберкнижкой, талонами на водку и гамашами, но и передали с генами потомству.

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