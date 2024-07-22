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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Чаллыда электр самокатлары прокатка бирелмәячәк

Чаллы шәһәр хакимиятендә юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссиясе утырышы булды. Анда Чаллының баш дәүләт автоинспекторы Радий Кадиков шәһәр мэры Наил Мәһдиевка электросамокатны прокатка бирүне тыйган өчен рәхмәт әйтте.

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