Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Роскачество предупредило о штрафах за некоторые виды растений на даче

Роскачество предупредило о штрафах за некоторые виды растений на даче

За выращивание некоторых видов растений и грибов на садовом участке может последовать штраф или уголовная ответственность, напомнил дачникам директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

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