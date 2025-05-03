Роскачество предупредило о штрафах за некоторые виды растений на даче

За выращивание некоторых видов растений и грибов на садовом участке может последовать штраф или уголовная ответственность, напомнил дачникам директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии