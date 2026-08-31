Путин и Моди прибыли на одном Aurus на открытие Всемирных игр кочевников

РИА Новости/Кристина Соловьёва Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на одном Aurus приехали на открытие Всемирных игр кочевников 31 августа в Бишкеке.
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