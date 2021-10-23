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«Газпром» допустил прекращение поставок газа Молдавии с 1 декабря из-за позиции Кишинева

«Газпром» допустил прекращение поставок газа Молдавии с 1 декабря из-за позиции Кишинева

© РИА Новости / Егор ЕремовЧитать ria.ru в Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

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