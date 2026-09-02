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Царьград

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Минтранс расширит аварийно-спасательный флот в Арктике к 2027 году

Минтранс расширит аварийно-спасательный флот в Арктике к 2027 году

Минтранс России готовит расширение спасательного флота в Арктике. До конца 2027 года планируется принять пять новых буксиров.

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