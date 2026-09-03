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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минское «Динамо» заключило однолетний двусторонний контракт с 21-летним Мальцевым. Форвард играл за «Адмирал» в прошлом сезоне

Минское « Динамо » сообщило о подписании однолетнего двустороннего контракта с 21-летним нападающим Максимом Мальцевым.

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