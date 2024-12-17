Россияне не поверили в возможность Центробанка остановить инфляцию

Только десять процентов россиян верят в то, что с помощью повышения ключевой ставки Центробанк сможет сбить инфляцию, а 16 процентов согласны с тем, что такое действие позволит предотвратить экономический кризис.
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