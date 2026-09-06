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Север Пресс

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Жители Губкинского мечтают купить чехлы, сумки и худи с символикой Ямала

Жители Губкинского мечтают купить чехлы, сумки и худи с символикой Ямала

Магазин «Живем на Севере» планирует обновить ассортимент. Жители Губкинского на одноименном портале поделились, какие товары они хотели бы видеть в продаже.

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