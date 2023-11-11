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Россиянам рассказали, как распознать подделки на маркетплейсах

Россиянам рассказали, как распознать подделки на маркетплейсах

Это можно сделать через приложение "Честный знак" Распознать подделку на маркетплейсе можно по QR-коду маркировки после получения заказа, рассказала "Прайму" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им.

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