Россиянам рассказали, как распознать подделки на маркетплейсах

Это можно сделать через приложение "Честный знак" Распознать подделку на маркетплейсе можно по QR-коду маркировки после получения заказа, рассказала "Прайму" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им.
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