В Удмуртии двое мужчин признаны виновными в продаже контрафактного алкоголя без лицензии

В мае 2024 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике совместно с оперативниками МО МВД России «Кезский» в результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны житель Дебесского района и житель г.