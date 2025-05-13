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Депутат Дмитрук: Зеленский должен сам себя отправить под стражу

Депутат Дмитрук: Зеленский должен сам себя отправить под стражу

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук предложил Владимиру Зеленскому отправить себя в СИЗО за готовность к переговорам с Россией, пока другие, в том числе депутат Евгений Шевченко, уже заключены за такие призывы.

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