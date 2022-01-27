В Иркутском районе за получение взятки задержали заместителя мэра

СУСК России по Иркутской области провела операцию по задержанию в Приангарье заместителя мэра вместе с начальником отдела капстроительства за получение взятки в особо крупном размере и создание преступной группы, там сообщили следующее: «СК предъявлено обвинение заместителю мэра Иркутского районного муниципального образования и начальнику одного из отделов администрации за получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору…» На данное время коррумпированные чиновники помещены в СИЗО, где и будут дожидаться окончания следствия.