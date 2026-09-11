Путин: Россию пытались "доразвалить", поддерживая сепаратизм на Северном Кавказе

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытался "доразвалить" Россию, когда поддерживал сепаратистские настроения на Северном Кавказе.
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