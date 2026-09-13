Hyundai внедрит в свои машины продвинутую систему распознавания голоса и жестов

Управлять машиной при помощи жестов пробовали многие производители, однако до сих пор ничего толкового из этой затеи не вышло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Корейский бренд о...
- МП Корейский бренд о...
- Зачем водители гл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым