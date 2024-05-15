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САМаСТРОЙКА

1 подписчик

Нужно ли ставить реле напряжения после стабилизатора

Нужно ли ставить реле напряжения после стабилизатора

Сегодня, в силу обстоятельств, многие покупают и устанавливают стабилизаторы напряжения. Оно и понятно: набрав много дорогостоящей техники, никому не хочется, чтобы после отгорания нуля или во время очередного скачка напряжения всё вышло из строя.

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