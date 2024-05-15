Нужно ли ставить реле напряжения после стабилизатора

Сегодня, в силу обстоятельств, многие покупают и устанавливают стабилизаторы напряжения. Оно и понятно: набрав много дорогостоящей техники, никому не хочется, чтобы после отгорания нуля или во время очередного скачка напряжения всё вышло из строя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)