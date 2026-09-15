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Аскольд Запашный перенёс приступ аритмии

Аскольд Запашный перенёс приступ аритмии

Народный артист России Аскольд Запашный перенёс приступ аритмии минувшей ночью — цирковому артисту экстренно вызвали медиков после резкого ухудшения состояния здоровья.

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