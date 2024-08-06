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В США произошла первая авария Tesla Cybertruck со смертельным исходом

В США произошла первая авария Tesla Cybertruck со смертельным исходом

В США произошла первая авария Tesla Cybertruck, в которой погиб водитель. Об этом сообщает Electrek. По неизвестной причине пикап потерял управление, слетел с дороги и врезался в бетонную водопропускную трубу.

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