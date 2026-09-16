МТС утвердила дивиденды: Возврат капитала до 20% от OIBDA

Совет директоров МТС утвердил дивидендную политику на 2027-2028 годы. Компания будет возвращать до 20% капитала акционерам от OIBDA, выделяя на дивиденды до 14%.
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