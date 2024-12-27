Hyundai создает футуристичную технологию лобового стекла, которая растапливает лед за считанные минуты

Зима сурова для всех типов транспортных средств, как электрических, так и иных. Низкие температуры заставляют автовладельцев часто прибегать к очистке лобовых стекол их машин от наледи, ведь в противном случае они будут создавать опасность для себя и других во время движения по причине отсутствия видимости.
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