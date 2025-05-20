Делегация Рязанской области во главе с губернатором находится в Китае

Уже прошли встречи с Генеральным консулом России в Шанхае Дмитрием Лукьянцевым, а также с представителями Китайской торговой палаты по импорту и экспорту пищевой продукции, местных товаров и побочных продуктов животноводства.
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