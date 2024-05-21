Министерство внутренних дел предложило разрешить лицам без гражданства находиться в стране от 15 до 90 дней

Министерство внутренних дел России предложило изменить законодательство о гражданстве с целью предоставления лицам, утратившим российское гражданство, права на пребывание в стране в течение определенного периода времени.
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