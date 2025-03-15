Рязанский чиновник Ромодин извинился за ситуацию с жилищным сертификатом

Глава администрации Скопинского района Рязанской области Михаил Ромодин публично принес извинения семье Искандаровых за негативную общественную реакцию, вызванную вручением им сертификата на приобретение жилья в рамках социальной программы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии