Татьяна Брухунова жутко обижена на то, что ее называют разлучницей

Светская львица Татьяна Брухунова заявила, что задолго до развода встречалась с Петросяном. Женщина вновь оказалась в центре общественного возмущения после того, как заявила о том, что ее отношения с Евгением Петросяном длятся уже 12 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии