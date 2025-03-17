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США покидают группу по расследованию действий РФ на Украине

США покидают группу по расследованию действий РФ на Украине

Администрация экс-президента Джо Байдена присоединилась к группе в 2023 году.фото: unsplash.com/Nik Shuliahin Минюст США уведомил европейских чиновников, что Штаты выходят из международной группы, созданной для расследования действий лидеров стран, «ответственных за вторжение на Украину».

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