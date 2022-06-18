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Стремоусов: украинские националисты назначали своего человека проректором ХГМА в Херсоне

Стремоусов: украинские националисты назначали своего человека проректором ХГМА в Херсоне

wikipedia.org / Ambidekstriy88 / CC BY-SA 4.0 Националисты из «Правого сектора»* (запрещенная в РФ экстремистская организация) назначили на должность Херсонской государственной морской академии (ХГМА) Александра Шумея в качестве «смотрящего».

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